27 vreemdelingen ontdekt in vrachtwagens Hoek van Holland

In Hoek van Holland zijn gisteren 21 mensen ontdekt in de verborgen ruimte van een trailer. Het gaat waarschijnlijk om Afghanen die onderweg waren naar Engeland.

De marechaussee controleerde de vrachtwagen na een melding. De 48-jarige chauffeur uit Roemeniƫ is aangehouden voor mensensmokkel.

Eerder op de dag sloeg een hond van de marechaussee al aan bij een andere trailer. Daarin bleken zes illegale Vietnamezen verstopt te zitten. De 41-jarige chauffeur uit Turkije werd aangehouden. Hij had ook een stroomstootwapen bij zich, schrijft RTV Rijnmond.

Vlaardingen

Zaterdag werden in Vlaardingen ook al 34 mensen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee kinderen van 7 en 9 jaar. De wagen waarin ze zaten, stond op het terrein van een veerdienst. Personeel daarvan ontdekte de mensen achter in de auto. Waar deze mensen vandaan kwamen, is nog onduidelijk.