Deel Doetinchem op slot rond kampioenswedstrijd Ajax

Supporters van Ajax zijn woensdag niet welkom in Doetinchem als ze geen kaartje hebben voor de wedstrijd tegen De Graafschap. De gemeente waarschuwt dat ze zullen worden teruggestuurd door de politie.

Ajax kan woensdag officieel landskampioen worden bij De Graafschap. De wedstrijd is al uitverkocht, maar supportersgroepen van Ajax hebben fans zonder kaartje opgeroepen om in Doetinchem feest te gaan vieren. De gemeente wil dat voorkomen en neemt maatregelen om alles in goede banen te leiden, schrijft Omroep Gelderland.

Zo wordt de wijk rond stadion De Vijverberg 's middags afgesloten en worden alle supporters gecontroleerd. De gemeente waarschuwt daarnaast Ajax-supporters dat ze de huldiging van hun club moeten missen als ze zich misdragen in Doetinchem. Wie door de politie wordt aangehouden, krijgt een meldplicht of gebiedsverbod bij de huldiging in Amsterdam, een dag later.

De Graafschap waarschuwt mensen in het stadion dat ze na afloop van het duel niet het veld op mogen. Doen ze dat wel, dan kunnen ze rekenen op een stadionverbod van vijf jaar en een boete. De KNVB kan de club een flinke boete opleggen als supporters het veld op komen en De Graafschap heeft nog een voorwaardelijke straf openstaan.

Rellen in 2016

In 2016 kon Ajax ook op de laatste speeldag kampioen worden bij De Graafschap. De Amsterdammers verspeelden toen de titel door gelijk te spelen. Na afloop ontstonden ongeregeldheden.