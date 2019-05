'Aanslagpleger Utrecht liet brief met eigen naam en adres in auto achter'

Het briefje dat in de vluchtauto van de Utrechtse aanslagpleger Gökmen T. werd gevonden, bevatte zijn naam en adres en was door hemzelf achtergelaten, meldt het AD op basis van goed ingevoerde bronnen bij het Openbaar Ministerie.

Het ging om een brief van het OM over de vervolging in de verkrachtingszaak waarin hij verdachte is. De brief werd gevonden in de rode Renault Clio waarin T. op de vlucht sloeg. De auto werd later met draaiende motor aangetroffen in de Utrechtse wijk Ondiep. Op de afgescheurde brief van het OM die op het dashboard was geplakt stond volgens ooggetuigen en onderzoeksbronnen de handgeschreven tekst: "Voor mijn moslimvrienden. Allahoe akbar."

Tot nu toe was bekend dat in de auto een briefje was gevonden dat duidde op een mogelijk terroristisch motief. Na de vondst werden de naam en foto van de verdachte verspreid.

Volgens het AD werd de naam van de verdachte na de vondst van het briefje door het recherchesysteem gehaald. De foto van T. die in het systeem stond, bleek te matchen met man die te zien was op de beveiligingscamera's van de tram.

Vier doden

Op maandagochtend 18 maart schoot de in Turkije geboren Gökmen T. om zich heen in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Daarbij kwamen vier mensen om het leven en raakten twee mensen zwaargewond.

T. maakte zich uit de voeten met de auto van een gevluchte ooggetuige en was enkele uren voortvluchtig. Daarom gold voor het eerst in Nederland, voor de provincie Utrecht, enige tijd het hoogste niveau voor terreurdreiging.

De verdachte kon dezelfde avond nog worden gearresteerd in een Utrechtse woning, waar zijn bankverkeer naartoe had geleid. Hij bleek een lang strafblad te hebben en stond eerder terecht voor onder meer inbraak, diefstal en verkrachting. Hij was op vrije voeten omdat zijn veroordeling in een verkrachtingszaak nog niet definitief was.

Enkele dagen na zijn arrestatie bekende T. de schutter te zijn in Utrecht. Op 1 juli is de eerste pro-formazitting in de zaak.

