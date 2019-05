Brein achter aanslag Turkse grensplaats in 2013 krijgt 53 keer levenslang

Het brein achter de aanslagen in de Turkse grensplaats Reyhanli in 2013 is door een Turkse rechtbank veroordeeld tot 53 keer levenslang. De 34-jarige Turk was verantwoordelijk voor het regelen en transporteren van de explosieven.

Op 11 mei 2013 ontploften kort na elkaar twee autobommen in Reyhanli, dat ligt in de provincie Hatay aan de Syrische grens. De aanslagen kostten aan 52 mensen het leven. Honderden slachtoffers raakten gewond.

De 34-jarige Turk werd afgelopen september bij een operatie in Syriƫ gevangengenomen door de Turkse inlichtingendienst MIT. Hij is nu eenmaal tot levenslang veroordeeld vanwege staatsondermijning en 52 keer voor het doden van 52 mensen.

Syrische betrokkenheid

De Turkse autoriteiten beschuldigden destijds de Syrische regering van betrokkenheid bij de aanslagen, mogelijk als vergelding voor de steun die Turkije de opstandelingen gaf in de Syrische burgeroorlog. Damascus ontkende dat echter. Volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu heeft de veroordeelde echter bekend dat hij opdracht heeft gekregen van de Syrische regering om de aanslag te plegen.

De dubbele bomaanslag in 2013 in Reyhanli was een van de zwaarste terreurdaden in de Turkse geschiedenis. 22 anderen zijn eerder veroordeeld tot celstraffen voor betrokkenheid.