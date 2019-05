Celstraf voor leraar die seks had met minderjarige leerlinge

Een 29-jarige economieleraar uit Kaatsheuvel is veroordeeld tot een celstraf van tien maanden, waarvan acht voorwaardelijk, omdat hij meerdere keren seks had met een leerling van 15. Het meisje zat niet alleen bij hem in de klas, hij was ook haar vertrouwenspersoon.

Door zijn rol als vertrouwenspersoon sprak hij wekelijks met het meisje. Via WhatsApp hield hij ook buiten school contact met haar. Volgens de rechtbank wist de man dat het meisje persoonlijke problemen had en dat ze kwetsbaar was. Het wordt hem daarom kwalijk genomen dat hij desondanks een relatie met haar begon. Dat was in maart vorig jaar.

"De verdachte had zijn verantwoordelijkheid moeten kennen en het meisje tegen zichzelf in bescherming moeten nemen, ook al stemde zij in met de seksuele handelingen", oordeelt de rechtbank.

App

Verder wordt het de man kwalijk genomen dat hij een app installeerde op de telefoon van het meisje, zodat haar ouders haar niet konden traceren. Hij drong er bij haar op aan om de relatie stil te houden.

Bij het bepalen van de straf is er rekening mee gehouden dat de man inmiddels ontslagen is en nooit meer als docent zal werken, schrijft Omroep Brabant. Hij moet zich psychisch laten onderzoeken om te bekijken of hij een behandeling nodig heeft.