Eilandbewoners dienen klimaatklacht tegen Australië in bij VN

De oorspronkelijke bewoners van de Straat Torreseilanden dienen bij de Verenigde Naties een klacht in tegen de Australische overheid. Die had de afgelopen jaren veel meer moeten doen tegen klimaatverandering, vinden ze.

De Straat Torreseilanden is een archipel van zo'n 270 kleine eilandjes ten noordoosten van Australië, waar ruim 4500 mensen wonen. De meeste eilanden zijn onderdeel van de Australische provincie Queensland. Het voortbestaan van de eilandengroep wordt bedreigd door de stijgende zeespiegel.

De bewoners zeggen dat de Australische regering de mensenrechten schendt met zijn passiviteit. "Nu al zien we dagelijks de gevolgen van klimaatverandering op onze eilanden", zegt een bewoner in een verklaring.

Overstromingen

Dat uit zich in de erosie van de kust, vloedgolven en overstromingen. "Dit is een heilige plek voor ons, waarmee we spiritueel zijn verbonden", vervolgt de bewoner. "Als er land in zee verdwijnt, is het alsof er een stukje van onszelf verdwijnt. Het zou verschrikkelijk zijn als onze kleinkinderen en achterkleinkinderen de eilanden zouden moeten verlaten."

De eilandbewoners stappen naar het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties in de Zwitserse stad Genève. Ze willen dat de VN Australië dwingt de uitstoot terug te dringen naar 65 procent van het niveau van 2005. Dat moet gebeuren voor 2030. Daarnaast willen ze dat er miljoenen worden vrijgemaakt voor noodmaatregelen, zoals dijken.

Industriële belangen

Experts noemen de klacht op Twitter "potentieel baanbrekend". Het VN-comité voor de Mensenrechten bepaalde vorig jaar dat het de verantwoordelijkheid van ieder land is om zijn inwoners te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het oordeel van het comité is niet bindend, maar kan wel voor extra druk zorgen op de Australische regering.

Zaterdag zijn er in Australië verkiezingen en daarbij is het klimaat een belangrijk thema. Tegenstanders van de conservatieve regering van premier Morrison zeggen dat hij te weinig doet om de uitstoot terug te dringen. Zijn partij doet het niet goed in de peilingen.

Australië is een van de ondertekenaars van het klimaatakkoord van Parijs, maar is tegelijkertijd een van de grootste vervuilers ter wereld. De advocaten van de eilandbewoners zeggen dat het land industriële belangen vooropstelt. Maatregelen die bedoeld waren om in 2030 de uitstoot met 26 tot 28 procent terug te brengen werden onlangs geschrapt.