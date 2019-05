Boete van 200 miljoen voor hinderen export Jupiler-bier

Biergigant AB Inbev heeft van de Europese Unie een boete van 200 miljoen euro gekregen omdat het bedrijf misbruik maakte van zijn machtspositie op de Belgische biermarkt. AB Inbev belemmerde de export van zijn biermerk Jupiler vanuit Nederland, waar het goedkoper is, naar België.

"De Belgische consument moest meer betalen omdat AB InBev een bewuste strategie hanteerde om grensoverschrijdende verkoop tussen Nederland en België te beperken", zegt Eurocommissaris Vestager. "Pogingen van dominante ondernemingen om de interne markt op te splitsen om zo hoge prijzen te handhaven, zijn verboden."

Jupiler is goed voor ongeveer 40 procent van de Belgische biermarkt. In Nederland verkoopt AB Inbev Jupiler aan de groothandel en detailhandel tegen lagere prijzen dan in België, vanwege de sterkere concurrentie hier.

Geen Franstalige info op etiket

Op verschillende manieren probeerde AB Inbev tegen te gaan dat Belgische supermarkten en groothandels Jupiler in Nederland inkochten:

AB Inbev verwijderde de Franstalige informatie op etiketten van Jupiler voor de Nederlandse markt. Ook werden het design en de grootte van de blikken veranderd.

AB Inbev beperkte de hoeveelheid Jupiler die aan een Nederlandse groothandel werd verkocht.

AB Inbev weigerde andere producten aan een Belgische winkelketen te verkopen als die de import van goedkoop Jupiler-bier uit Nederland niet terugbracht.

Dit speelde volgens de Europese Commissie van begin 2009 tot eind 2016. AB Inbev heeft aan het onderzoek meegewerkt en schuld bekend.

Het bedrijf gaat nu de verplichte voedselinformatie voor bier bestemd voor Nederland, België en Frankrijk zowel in het Nederlands als in het Frans op etiketten zetten. Daardoor wordt import vanuit Nederland of Frankrijk naar het tweetalige België dus makkelijker. Vanwege de medewerking is de boete voor AB Inbev met 15 procent verlaagd.