Actrice en zangeres Doris Day (97) overleden

De Amerikaanse actrice en zangeres Doris Day is vanochtend op 97-jarige leeftijd overleden, meldt haar stichting.

Doris Day, geboren als Doris Mary Ann Kappelhoff, werd als filmster en zangeres wereldberoemd in de jaren 50 en 60. Ze had het imago van the girl next door.

Aan haar bekendste liedje had ze zelf een hekel. Dat was Que sera, sera (Whatever will be, will be) uit Hitchcocks The man who knew too much.