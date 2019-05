Limburgse scoutingleider filmt meisjes in kleedkamer zwembad

Justitie doet onderzoek naar een groepsleider van scouting Sint Jozef in Meerssen. Op zijn computer stonden beelden van scoutingmeisjes die zich omkleden in een zwembad. Ook trof de politie kinderporno aan.

"Het gaat om twee losse zaken, dus de kinderporno die hij in bezit zou hebben en de filmpjes die hij zou hebben gemaakt", zegt een woordvoerder van justitie tegen 1Limburg. Op de video's, die gemaakt zijn in badhokjes in het zwembad, zijn geen geslachtsdelen te zien.

Volgens een woordvoerder van de scoutinggroep is de 37-jarige man direct uit zijn functie gezet. Omdat justitie niet heeft bekendgemaakt om welke kinderen het gaat, heeft de leiding van de scoutinggroep besloten om alle ouders in te lichten.

Na een eerder incident bij de scoutinggroep in 2011 moet ieder staflid een verklaring omtrent het gedrag (vog) hebben. De nu weggestuurde leider zou die hebben gehad. Daarnaast mochten stafleden niet een-op-een met de kinderen zijn.