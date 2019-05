RTL vindt misbruikbeelden van honderden Nederlandse kinderen online

Verantwoording RTL

Omdat het ook voor journalisten strafbaar is in kinderpornonetwerken actief te zijn en beelden te bekijken, heeft Verlaan in overleg met de juridische afdeling van RTL een protocol opgesteld. Strafbare handelingen heeft hij vastgelegd in een logboek. Verder gebruikte hij alleen de computer op de redactie en is de verzamelde informatie veilig bewaard op een versleutelde externe harde schrijf, waar ook de hoofdredactie het wachtwoord van heeft, schrijft Verlaan. De politie is voor publicatie geïnformeerd over de publicatie "om zo eventuele verstoring van politieonderzoek zo veel mogelijk te voorkomen".