Politie onderschept illegale tafelbladen van tropisch hardhout

De politie in Rotterdam heeft een grote partij illegaal tropisch hardhout onderschept. Het gaat om planken die worden gebruikt voor eettafels.

De tafelbladen - die erg populair zijn bij Nederlandse consumenten - zijn in beslag genomen. Het hout is waarschijnlijk gekapt in Indonesiƫ.

De verkoop van dit soort hout is alleen toegestaan als het legaal en met vergunning is gekapt. "Dat komt omdat het uit oerbossen komt. Daar zijn er niet veel meer van over", zegt milieurechercheur Peter Hartog tegen RTV Rijnmond.

De Rotterdamse politie en de Indonesische politie werken samen aan de zaak. De Indonesische autoriteiten hebben de vergunning van de exporteur voorlopig afgenomen. De importeur wordt verdacht van illegaal importeren en verkopen van hardhout.