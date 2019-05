Podcast De Dag: waarom deze twintiger geen huisje, boompje en beestje heeft

Twintigers blijven steeds langer thuiswonen, studeren langer en krijgen later een baan of een huis, blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS. En dat onderzoek lijkt precies over Stella Vrijmoed (27) te gaan. Ze studeert nog, heeft geen huis, geen vast contract en knoopt de eindjes aan elkaar met bijbaantjes.

Of ze dat erg vindt? Soms wel, maar meestal niet. In De Dag vertelt ze tegen welke dilemma's ze aanloopt. "Ik heb een leuk leven, maar ik weet niet wat ik wil."