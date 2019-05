'Ecuador stuurt computers en andere spullen van Assange naar VS'

Ecuador stuurt eigendommen van Julian Assange die achter zijn gebleven in de Ecuadoraanse ambassade in Londen naar het Openbaar Ministerie (OM) in de VS. Het gaat om documenten, mobieltjes, computerbestanden, computers, usb's, cd's en andere apparatuur. Dat las de Spaanse krant El País in een vertrouwelijk stuk van het OM in Ecuador.

Assange werd in april na een verblijf van zeven jaar op verzoek van Ecuador uit de Londense ambassade gehaald. Hij is in het Verenigd Koninkrijk inmiddels tot bijna een gevangenisstraf van een jaar veroordeeld. De VS heeft om zijn uitlevering gevraagd. Assange zou medeplichtig zou zijn aan een computerinbraak in het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Na zijn arrestatie vorige maand zijn de ruimten in de ambassade waar Assange verbleef, verzegeld. De Ecuadoraanse autoriteiten zullen die ruimten op 20 mei binnengaan, schrijft El País.

Zweden

De concrete aanleiding in 2012 voor Assanges vlucht in de Ecuadoraanse ambassade, was een uitleveringsverzoek van Zweden in verband met twee aanrandingszaken. Die werden twee jaar geleden ingetrokken, omdat de onderzoeken waren gestaakt.

Het Zweedse OM maakt later vanochtend bekend of een van die onderzoeken wordt heropend en er opnieuw om uitlevering zal worden gevraagd.