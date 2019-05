Man duwt brandende auto weg van tankstation

Een automobilist heeft afgelopen nacht langs de A28 bij Wezep mogelijk een ramp voorkomen. De auto van de man vloog in brand onder de overkapping van een tankstation. De bestuurder duwde daarop onmiddellijk de wagen eigenhandig weg.

De man reed rond 03.00 uur van Amersfoort richting Zwolle toen zijn auto begon te sputteren. Hij parkeerde de auto onder de overkapping van het tankstation. Toen hij even later probeerde de auto opnieuw op te starten, ontstond er een steekvlam en kwam er veel rook vrij.

De man wist de auto net op tijd onder de overkapping weg te krijgen: even later stond de auto volledig in brand, schrijft Omroep Gelderland.

De brandweer was snel ter plaatse, die heeft de auto met schuim geblust.