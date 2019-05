Veld vol zeldzame paardenbloemen gevonden op Schiermonnikoog

Op Schiermonnikoog is een unieke plantensoort ontdekt. Leden van de vereniging voor veldbiologie Herbarium Frisicum vonden per toeval de gevlekte paardenbloem, een plant die al jaren niet meer in Nederland was gezien.

"Het was een schok voor ons toen we de paardenbloemen zagen", zegt Karst Meijer. "Zo'n 50 jaar geleden zijn er twee stuks gevonden op Texel, maar die zijn daar sindsdien niet meer gezien."

De gevlekte paardenbloem is te herkennen aan de zwarte vlekjes op de bladeren. De plant komt met name voor in Scandinavische landen, zoals Denemarken en Noorwegen.