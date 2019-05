Unicef in verlegenheid gebracht na beschuldigingen Belgische directeur

De directeur ad interim van Unicef in België, Bernard Sintobin, treedt na amper een week alweer tijdelijk terug omdat hij mogelijk betrokken is geweest bij kinderhandel en adoptiefraude. Volgens Belgische media loopt er een gerechtelijk onderzoek naar een adoptiebureau uit Wallonië waar Sintobin bestuurder was.

De 67-jarige Bernard Sintobin werd vorige week maandag aangesteld bij de Belgische afdeling van Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Hij zou de functie combineren met zijn baan als zakelijk leider bij een uitgeverij.

Het federaal parket bevestigt aan Belgische media dat er onderzoek wordt gedaan naar het adoptiebureau Hacer Puente. Het bureau werd in de jaren 80 mede opgericht door Sintobin. Hij had toen net drie kinderen uit Guatemala geadopteerd en wilde andere wensouders helpen bij de administratie die nodig is om een kind uit dat land te adopteren.

Vervalste papieren

Na de bekendmaking van de aanstelling van Sintobin kwam er een storm van kritiek los. Twee vrouwen deden in januari hun verhaal in een documentaire op de Belgische televisie. Ze keerden met programmamaker Eric Goens terug naar Guatemala. Ze ontdekten daar dat hun adoptiepapieren waren vervalst. Een van de vrouwen vond ook haar biologische ouders terug.

Volgens Goens werden kinderen in Guatemala bij hun ouders weggehaald. Daarna werden ze ter adoptie aangeboden aan westerse stellen. Brein achter de ontvoeringen zou de schoonzus van de toenmalige dictator Óscar Mejía zijn geweest.

Het bureau van Sintobin deed zaken via deze schoonzus. Hij was daarbij verantwoordelijk voor de Vlaamse dossiers. Volgens Sintobin gebeurde er niets illegaals. "Omdat iemand dictator is wil niet zeggen dat de rest van zijn familie ook corrupt is", zegt hij.

Nooit een vermoeden

Goens gelooft niet zo in de onschuld van Sintobin. "We hebben talloze bewijzen van vervalste papieren gevonden. Het kan toch niet zijn dat ze bij Hacer Puente nooit een vermoeden hebben gehad", zegt hij in de Belgische media.

Vanwege de angst voor imagoschade heeft Unicef aan Sintobin gevraagd om tijdelijk terug te treden. De organisatie zegt nieuwe gegevens af te wachten, maar is ondertussen overtuigd van de onschuld van Sintobin.

Eind vorig jaar werd bekend dat in Nederland een onafhankelijke commissie onderzoek doet naar illegale adopties van kinderen uit het buitenland. Nederlandse overheidsfunctionarissen waren mogelijk betrokken bij misstanden bij adopties uit Zuid-Amerika.