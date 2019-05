'Defensie schorst commandant om affaires met cadetten'

Defensie heeft een pelotonscommandant van de Koninklijke Militaire Academie in Breda geschorst vanwege affaires met vrouwelijke cadetten, meldt De Telegraaf. De man zou er tegelijkertijd meerdere relaties op na hebben gehouden met leerlingen.

Volgens ingewijden gaat het om een kapitein die de baas is van een opleidingspeloton op de academie voor aankomende officieren. Het ministerie bevestigt aan de krant dat er een kaderlid is geschorst, maar wil niets kwijt over zijn identiteit.

De man zou seksuele relaties hebben onderhouden met vijf vrouwelijke cadetten. Bronnen binnen de KMA zeggen dat het ging om langdurige verhoudingen die gelijktijdig plaatsvonden.

De zaak is volgens Defensie onderzocht door de Centrale Organisatie Integriteit Defensie en ligt nu bij de Commandant Landstrijdkrachten, generaal Leo Beulen. Hij moet besluiten over de toekomst van de pelotonscommandant.

Eerder in opspraak

Het is niet de eerste keer dat de opleidingsinstituten van Defensie in opspraak raken. Zo liet staatssecretaris Visser in december onderzoek doen naar ontoelaatbaar gedrag bij de Nederlandse Defensie Academie, waar de KMA onder valt. Een militair in opleiding zou een WhatsAppgroep hebben beheerd waarin nazi-Duitsland werd verheerlijkt.

Vorig jaar constateerde een onderzoekscommissie dat er veel mis is met de sociale veiligheid bij Defensie. Aanleiding voor dat onderzoek was de grote misbruikzaak op de Oranjekazerne in Schaarsbergen.