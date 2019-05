'Russische trollenfabriek twitterde in twee dagen ruim 65.000 keer over MH17'

Medewerkers van een Russische trollenfabriek hebben in de twee dagen na het neerhalen van vlucht MH17 in 2014 in meer dan 65.000 tweets Oekraïne de schuld gegeven. Dat schrijft De Groene Amsterdammer na een grondige analyse van 9 miljoen tweets van deze fabriek, het zogenoemde Internet Research Agency in Sint-Petersburg. Dat is veel meer dan eerder werd gemeld.

Uit het internationale onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT) is gebleken dat de Boeing 777 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 boven een Oekraïens dorp werd neergehaald door een Buk-raket van een brigade van het Russische leger in Koersk. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven.

Campagne

Na het neerhalen kwam een centraal gecoördineerde, agressieve informatiecampagne op gang, schrijft de Groene. In pro-Russische media werden verschillende theorieën gelanceerd die Rusland moesten vrijpleiten. Daarbij werd ook het agentschap in Sint-Petersburg ingezet, gespecialiseerd in het beïnvloeden van discussies op sociale media.

In eerste instantie leken de trollen niet precies te weten wat er aan de hand was. Zo schreven ze dat de pro-Russische separatisten een Oekraïens vliegtuig hadden neergehaald.

Drie hashtags

Pas de volgende ochtend werd de boodschap ondubbelzinnig dat het Oekraïense leger het Maleisische toestel had neergeschoten. "Omstreeks elf uur 's ochtends lanceerden de trollen drie hashtags: #KievheeftBoeingneergeschoten, #KievProvocatie en #Kievspreekdewaarheid", schrijft De Groene.

Die dag, 18 juli, verstuurde het agentschap 40.931 tweets met een van deze hashtags. De dag erna volgden er nog eens 24.844. 18 juli 2014 was tevens de drukste dag ooit in het bestaan van het agentschap, aldus De Groene.

Na 19 juli hield het abrupt op. Over vlucht MH17 werd nog wel geschreven, maar lang niet meer zo veel en niet met dezelfde hashtags. Een verklaring daarvoor heeft De Groene niet.

Russisch

Opvallend is verder dat de trollen hun berichten zelf schreven, het overgrote deel daarvan was in het Russisch. Bij eerdere campagnes stuurden ze tweets met extreme opvattingen door of kopieerden ze die om ze vanaf hun eigen account te versturen.

Meer dan 65.000 tweets is aanmerkelijk meer dan de 1400 tweets waar eerder over werd geschreven. In dat onderzoek werd gekeken hoe vaak de term 'MH17' voorkwam in de tweets van ruim 3800 accounts van de trollen uit Sint-Petersburg.