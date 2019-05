Gewonde bij schietincident Amsterdam-Oost

In Amsterdam is een man gewond geraakt bij een schietincident. Dat gebeurde rond 23.00 uur op het Joris Ivensplein in IJburg.

Een politiewoordvoerder zegt dat de gewonde man aanspreekbaar was. Het slachtoffer heeft een schotwond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De aanleiding voor het schietincident is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar de dader. Omstanders laten aan stadsomroep AT5 weten dat ze één schot hoorden en een scooter hoorden wegrijden. Het plein is afgezet en buurtbewoners worden ondervraagd.