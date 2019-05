Eindeloos glimlachen en zwaaien: songfestival officieel geopend

We moesten er een paar uur op wachten, maar daar verscheen dan toch Duncan Laurence op de oranje loper. Het evenement op het Habimaplein in Tel Aviv is de officiële opening van het songfestival in Israël.

In ongeveer drie uur tijd maken 41 delegaties van evenzoveel landen hun opwachting. De Nederlandse delegatie stapte als 35ste uit een van de luxe auto's. Voor hen was het uiteraard geen probleem deze plek te bereiken, maar vanwege veiligheidsmaatregelen was de omgeving van het plein helemaal afgezet.

Eindeloos glimlachen en zwaaien

De loper is een paar honderd meter lang en dat betekent eindeloos glimlachen, zwaaien en gesprekjes voeren. Aan de ene kant staan fans. Weliswaar zit er een vijver tussen, maar als ze hard schreeuwen kunnen ze soms boven het kneiterharde geluid van de boxen uitkomen.

Meteen naast de loper, achter een hek, staan honderden journalisten, bloggers, vloggers, fotografen en songfestivalwebsite-fanatiekelingen. Iedereen die de kans krijgt, probeert een vraag te stellen of anders een foto te maken. Een selfie is natuurlijk sowieso douze points.