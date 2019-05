Parijs kampt met rattenplaag: inwoners moeten in actie komen

De afgelopen jaren is het probleem flink toegenomen. Dat komt vooral doordat méér mensen eten laten rondslingeren. En ratten planten zich snel voort: één mannetje en één vrouwtje kunnen in een jaar tijd uitgroeien tot een rattenkolonie van 5.000 beesten.

In het noordwesten van Parijs lanceerde de lokale arrondissementsburgemeester een website waarop zijn bewoners konden melden waar ze ratten zagen. De plattegrond staat inmiddels vol met meldingen.

"Er lopen hier ratten in alle soorten en maten op straat en ze komen zelfs onze appartementen binnen'', schreef een bewoner.

Hulp van Nomi en Noé

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken sloeg vanuit haar ambtswoning ook al alarm en liet rattenvallen zetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zette ruim een jaar geleden al twee katten - Nomi en Noé - in om op rattenjacht te gaan.

In het zuidwesten van Parijs werd weer een heel nieuwe techniek toegepast: explosies. In gangenstelsels in parken is een mengsel van gassen gespoten, wat leidt tot kleine ondergrondse ontploffingen. De gangen storten in en de ratten worden er door aarde bedolven of door de explosie gedood.

Het stadsbestuur heeft al het nodige gedaan. De afgelopen twee jaar werd 2,5 miljoen euro uitgetrokken voor preventie en bestrijding. In parken werden massaal rattenvallen gezet en er verschijnen duizenden nieuwe prullenbakken op straat, van metaal. Bij de oude vuilnisbakken weten de ratten razendsnel de plastic zak open te scheuren.

Speciale campagne

Nu is het de beurt aan de burgers zelf, vindt de gemeente. Dit voorjaar wordt er daarom vier maanden lang een speciale campagne gevoerd, waarbij bewoners zelf in actie moeten komen in en rond hun huizen. Vuilniscontainers moeten verplicht een deksel hebben, ventilatiekanalen moeten worden afgedekt met fijnmazig gaas en er moeten gif en vallen worden ingezet.

Een speciale politiebrigade voert controles uit. Vorig jaar gingen de inspecteurs er ook al op uit. Toen zagen ze ratten lopen in bijna een kwart van alle bezochte gebouwen in Parijs.