Frank liep 7 kilometer 'om' door chaos bij Utrecht Marathon

Chaotische taferelen tijdens de Utrecht Marathon hebben ervoor gezorgd dat zo'n 2000 lopers, die zich hadden ingeschreven voor de kwartmarathon, uiteindelijk bijna het dubbele hebben gelopen.

De Utrechter Frank Akkerman is een van hen. Hij liep vandaag onbedoeld een nieuw afstandsrecord. In plaats van 10.55 kilometer legde hij bijna 17 kilometer af. "Het besef dat we fout zaten kwam na zo'n 7 kilometer, maar toen wisten al niet meer waar we waren".

Dat er iets niet klopte merkte Akkerman toen er deelnemers op het parcours in tegengestelde richting kwamen aangelopen. "We bleken toen dus al op het parcours van de halve marathon te zitten." Volgens Akkerman waren er weinig verkeersregelaars om lopers de juiste kant op te begeleiden.

Akkerman had tijdens het lopen zijn mobiele telefoon bij zich met een app die de afstand bijhoudt. "Ik heb uiteindelijk best wel lekker gelopen en weet door de app hoelang ik over de 10.55 km heb gedaan. En ja, die extra's kilometers gingen voor mij wel, maar om mij heen hoorde ik mensen die nog nooit eerder 10 kilometer hadden gelopen..."

Deze route legde Frank Akkerman af: