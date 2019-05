Als stofwolken optrekken, gaan HGC en Amsterdam play-offs in

Op de spannende laatste speeldag van de hoofdklasse voor hockeymannen zijn de laatste twee play-offtickets naar HGC en Amsterdam gegaan. Almere handhaafde zich op het hoogste niveau en Tilburg en Klein Zwitserland gaan de nacompetitie in.

Bloemendaal en Kampong waren al zeker van de play-offs. Achter de twee koplopers streden HGC, Amsterdam, Oranje-Rood en Den Bosch om de overgebleven twee tickets. Het kwam aan op de slotdag.

HGC verloor thuis met 4-1 van Bloemendaal, maar kon niet meer ingehaald worden omdat Den Bosch en Oranje-Rood tegen elkaar gelijkspeelden met 2-2 en Amsterdam met 3-2 won van Pinoké.

Afscheid Van der Horst

Dit alles betekende dat de carrière van Robert van der Horst - in 2015 de beste speler van de wereld - erop zat. Hij was twintig jaar het boegbeeld van Oranje-Rood en speelde 272 keer in het Nederlands team.