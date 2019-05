Europese verkiezingen zijn in Griekenland ook een test voor de regering

Verhitte debatten, vertrouwensstemmingen in het parlement en het uitdelen van voordeeltjes aan groepen kiezers. Griekenland is volop bezig met de Europese verkiezingen, én met de lokale en regionale verkiezingen die op dezelfde dag worden gehouden. De ministers van Financiën van de Eurozone, verzameld in de Eurogroep, kijken bezorgd naar het debat en de gevolgen ervan. Wijkt Griekenland niet af van de gemaakte financiële afspraken?

De campagne gaat in Griekenland dus niet alleen over Europa. De stembusgang op 26 mei is ook een eerste populariteitstest voor de linkse regering van premier Alexis Tsipras, die al bijna vier jaar in het zadel zit en in september haar termijn ziet aflopen. De opiniepeilingen zijn verdeeld over de populariteitstest: sommige peilingen gaan uit van een fors verlies voor Tsipras en zijn partij Syriza, andere peilingen zeggen dat hij dichter bij de winst komt.

Begrotingsoverschotten

De premier probeert ook met oog op landelijke verkiezingen, later dit jaar, het tij te keren door maatregelen te nemen. Vooral lagere inkomensgroepen en gepensioneerden moeten daarvan profiteren.

Griekenland heeft zijn financiële huishouding weer op orde; er zijn zelfs begrotingsoverschotten. En dus zegt premier Tspiras dat de tijd is gekomen om "de offers van het Griekse volk te rechtvaardigen".