Gemaskerde mannen stelen dagopbrengst festival Zeeland

In Grijpskerke is vannacht een vrouw in haar woning door drie gemaskerde mannen beroofd van een fors geldbedrag. Het gestolen geldbedrag was de dagopbrengst van het Zeeuwse muziekfestival Hrieps.

De overval gebeurde rond 03.15 uur. De daders wisten de woning binnen te komen door een ruit in te gooien. Eenmaal binnen eisten ze van de bewoonster geld. Het drietal verdween daarna in een grijze auto met een grote som geld.

Volgens de organisator van het festival, Hugo Kramer, is de hele dagopbrengst van het festival meegenomen. Het gaat volgens hem om honderdduizenden euro's, schrijft Omroep Zeeland.

Getuigen

Het onderzoek naar de woningoverval is nog in volle gang. De politie hoopt op hulp van getuigen die iets hebben gezien of gehoord.

Via Facebook reageert de organisatie van het festival verslagen. "Afgelopen nacht zijn wij op een zeer ernstige manier beroofd in Grijpskerke. Wij roepen hierbij iedereen op die mogelijke informatie kan aanleveren." Het muziekfestival werd gisteren voor de vijfentwintigste keer georganiseerd. Er waren zo'n 7500 festivalgangers aanwezig.