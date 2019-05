Vliegende start brandweer Naaldwijk door ladder-actie cafégangers

Bij de brand die vannacht in het centrum van Naaldwijk in een woning heeft gewoed heeft het uitgaanspubliek ladders geplaatst om de mensen uit de woningen te halen."Wij zijn daar erg blij mee", reageert de brandweer. "We hebben de evacuatie snel over kunnen nemen, maar goed dat deze mensen het gedaan hebben."

Bij de brand, die woedde boven een eetgelegenheid, raakten zeven mensen gewond: