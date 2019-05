Duits pension opgeschrikt door raadselachtige doden met pijlen in lichaam

In een pension in Passau, in Duitsland, zijn drie doden gevonden met pijlen in hun lichaam. Een schoonmaakster ontdekte het lugubere tafereel gistermiddag, toen ze de kamer van de twee vrouwen en de man kwam schoonmaken.

Wat er precies is gebeurd met de drie pensiongasten uit Nedersaksen en Rijnland-Palts is onduidelijk. De politie heeft twee kruisbogen gevonden in de kamer, die vermoedelijk zijn gebruikt, maar heeft nog geen idee wat zich in de kamer heeft afgespeeld.

Er wordt nog onderzoek gedaan naar de relatie tussen de man van 53 en de vrouwen van 30 en 33. Vooralsnog gaat de politie er niet van uit dat er andere mensen bij waren toen ze stierven.

'Rustige nacht'

Volgens de eigenaar van het pension waren de gasten vrijdagavond aangekomen in het pension en was het de bedoeling dat ze drie nachten zouden blijven. Een bezoeker van het pension zegt tegen de Passauer Neue Presse dat ze niets heeft gehoord in de nacht voordat de lijken werden gevonden.