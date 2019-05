Duizenden verwacht bij mars Antwerpen, 'Julie had ieder van ons kunnen zijn'

"Na vele jaren wil ik mijn verhaal ook kwijt." Met woorden van die strekking beginnen tientallen, misschien wel honderden persoonlijke verhalen van Belgen die te maken hebben gehad met seksueel geweld of misbruik.

De afgelopen dagen stroomt de Facebookpagina van de mars tegen (seksueel) geweld vol met dit soort berichten. Allemaal in aanloop naar de tocht die straks om 14.00 uur van start gaat in Antwerpen. Meer dan 8000 mensen hebben op Facebook aangegeven dat ze erbij zijn.

De organisatie hoopt op een respectvolle mars, in stilte, zonder politieke slogans. Bedoeld om alle slachtoffers van seksueel geweld te steunen en bedoeld om elkaar te ondersteunen. Want na de moord op student Julie Van Espen, vorige week, zijn veel Belgen in rouw, boos of op een andere manier geëmotioneerd. Er moet meer gebeuren tegen seksueel geweld, willen de deelnemers vandaag duidelijk maken aan de beleidsmakers.

Na een vermissing werd het lichaam van Julie maandag gevonden in het kanaal bij Antwerpen. De 39-jarige Steve B. heeft de moord bekend. Hij is in het verleden twee keer veroordeeld voor verkrachting en was nu twee jaar op vrije voeten.