Zeldzaam muzikaal duet Koreanen in Shanghai

Het Shanghai Oriental Art Center was vandaag het toneel van een bijzonder muzikaal duet. Een Zuid-Koreaanse violist en een zangeres uit Noord-Korea deelden het podium.

Het concert komt op een moment dat de spanningen tussen de Korea's weer zijn opgelopen. De afgelopen week deed Noord-Korea tot twee keer toe een test met korteafstandsraketten.

Voorafgaand aan het optreden spraken violist Won Hyung-joon en sopraan Kim Song-mi hun hoop uit dat hun optreden bijdraagt aan verzoening. "Ik ben benieuwd of het leidt tot inspiratie", zei Kim.

Dvorák

Het tweetal werd muzikaal begeleid door het symfonieorkest van Shanghai. Ze brachten samen een stuk van Antonin Dvorák ten gehore, en later zong Kim een traditioneel folklied dat populair is in zowel Zuid- als Noord-Korea.

Het optreden was op een liefdadigheidsfestival in de Chinese stad. Het orkest had Kim en Won al eerder dit jaar uitgenodigd, dus voordat de verhoudingen de afgelopen week weer op scherp kwamen te staan.

Het gezamenlijke concert is tamelijk uniek te noemen. Vorig jaar, toen er toenadering was tussen beide landen, waren er meer van dit soort initiatieven. Zo traden Noord-Koreaanse muzikanten en dansers op tijdens de Winterspelen in Zuid-Korea. De laatste tijd bleef het echter stil op cultureel-diplomatiek vlak.