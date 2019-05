Amerikaanse drone-oorlog belandt bij hoogste rechter in Duitsland

De omstreden inzet van Amerikaanse drones in landen als Jemen is op het bordje beland van het hoogste hof in Duitsland. De juridische procedure begon met drie Jemenieten die naar de rechter stapten omdat ze naar eigen zeggen familieleden verloren bij drone-aanvallen in hun thuisland. Ze achten Duitsland medeverantwoordelijk, gezien de activiteiten op de Amerikaanse luchtmachtbasis Ramstein.

Ramstein, bij Kaiserslautern, wordt door de Amerikanen gebruikt als logistieke draaischijf. Over wat er verder allemaal plaatsvindt is veel onduidelijk, maar in de loop der jaren is bekend geworden dat vanuit Ramstein ook drone-operaties worden gecoördineerd.

De drie Jemenieten hadden geëist dat de Duitse regering de VS opdracht geeft alle drone-activiteiten vanuit Ramstein te staken. Het hof in Münster ging daar niet in mee, maar de regering kreeg wel een tik op de vingers. Berlijn mocht er niet zomaar van uitgaan dat de Amerikaanse activiteiten op Ramstein in lijn zijn met het internationaal recht. De regering kreeg de opdracht om te onderzoeken of de operaties op de luchtmachtbasis in strijd zijn met dat recht.

De Duitse regering legt zich er niet bij neer en vraagt nu de hoogste bestuursrechter, het Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, om een oordeel.

Drone Papers

Eerder hebben mensenrechtenorganisaties als Amnesty International Duitsland al veroordeeld voor medeplichtigheid bij de drone-aanvallen, waarbij veel burgerslachtoffers vallen. Het drone-programma kreeg onder president Obama steeds meer kritiek. In 2015 publiceerde onderzoekssite The Intercept documenten van het leger ('The Drone Papers') waaruit naar voren kwam dat er veel onbedoelde slachtoffers vielen bij de operaties in landen als Jemen, Afghanistan, Pakistan en Somalië.

Obama besloot daarom aan het einde van zijn ambtstermijn tot een rapportageplicht van het aantal burgerslachtoffers, maar president Trump maakte daar eerder dit jaar een einde aan.