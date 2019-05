Wekdienst 12/5: mars in Antwerpen en spannende dag voor Ajax en PSV

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

NOC*NSF presenteert een serie praktische maatregelen om grensoverschrijdend gedrag in de sport te voorkomen.

In Antwerpen wordt een mars tegen seksueel geweld gehouden. Aanleiding is de moord op studente Julie van Espen. Al 8500 mensen hebben op Facebook aangegeven mee te zullen lopen.

Er is veel sport vandaag, met de voorlaatste speeldag in de eredivisie waarbij een officieuze beslissing kan vallen in de titelstrijd tussen Ajax en PSV. Verder wordt de grand prix van Spanje gereden en is de tweede etappe van de Giro d'Italia.

Wat heb je gemist?

Midden in het uitgaansgebied van Naaldwijk is vannacht een grote brand geweest. Bij een woning boven een shoarmazaak sloegen de vlammen uit het dak. De mensen die binnen waren, raakten gewond. "We zagen al snel dat de brand echt ernstig was", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Haaglanden.

Zeven mensen moesten naar het ziekenhuis, twee van hen zijn zwaargewond. Acht mensen die rook hadden ingeademd, konden ter plaatse worden behandeld. De brand was na een uur onder controle, de schade aan de woning is groot.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Afgelopen nacht was in Paradiso in Amsterdam het grootste drag-evenement van Europa: de Superball. Van tevoren werd al druk gerepeteerd: