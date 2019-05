Gewonden bij zeer grote brand in woning Naaldwijk

In het centrum van Naaldwijk heeft een zeer grote brand gewoed in een woning. Er zijn meerdere gewonden gevallen. Hoeveel precies, is niet bekend. Ook over hun verwondingen is niets bekend. De omliggende panden zijn ontruimd.

"Het is heel hectisch hier. We hebben meerdere mensen uit de woningen en van het dak af gehaald", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Haaglanden.

De woning ligt boven een shoarmazaak midden in het uitgaansgebied van Naaldwijk. De brand is inmiddels onder controle.