Dansende diva’s in Paradiso: 'Drag is meer dan een man met een pruik op'

Een draghouse bestaat uit een dragmoeder die dragkinderen onder haar hoede heeft genomen. "Het is soms moeilijk om in je eentje je eerste stappen te zetten als dragqueen", legt Ma'MaQueen uit. "Als je bijvoorbeeld voor het eerst als man een BH gaat kopen, is het fijn als er iemand met je mee gaat. Maar dragmoeders helpen ook met make-up en kleding." Naast Ma'MaQueen zitten The Only Miss JJ, Rita Book, Licka Lolly en Inga Shubskaya bij House of Holograhic Hoes.

Bijleveld is mede-oprichter van het Rotterdamse draghouse House of Holograhpic Hoes. Hij legt zijn make-upkwast neer en neemt een slokje koffie. "Zeg maar gewoon Ma'MaQueen". Hij doet nu al zo'n 3,5 jaar aan drag.

Een logische stap voor hem. Hij was immers altijd al in de weer met make-up en jurken. "Toen ik in Rotterdam ging studeren, kwam ik in aanraking met drag. Het is voor mij een zoektocht naar mijn eigen identiteit. Ik weet nu waar ik ben en waar ik voor sta. Dat had ik zonder drag nooit gehad."