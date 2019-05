Turkse oppositie gaat Erdogan te lijf met 'radicale liefde'

De oppositie had gewonnen, hun leider was al beëdigd als de nieuwe burgemeester van de stad, maar de verkiezingen in Istanbul moeten over. Ekrem Imamoglu moest deze week zijn ambt weer inleveren. President Erdogan eiste nieuwe verkiezingen en de Kiesraad gaf hem zijn zin.

Tot ieders verrassing was Imamoglu na dat besluit niet boos of bitter, maar eerder vrolijk. "We hebben er zin in", zei hij dezelfde avond nog terwijl hij op het podium zijn mouwen oprolde. "Met een lach op ons gezicht, met hoop en liefde, en met respect, gaan we terugnemen waar we recht op hebben."

Zo kennen Turken Imamoglu's partij de CHP niet. Zeker bij de aanhang van Erdogan heeft de oude republikeinse volkspartij CHP een imago van uitsluiting en neerkijken op mensen. Bij deze verkiezingen gooide de partij het over een totaal andere boeg. De leiders in de grote steden gingen in de leer bij Ates Ilyas Bassoy, die 'radicale liefde' predikt als politieke strategie tegen Erdogan.

Bassoys 'Boek van Radicale Liefde' werd een leidraad. In belangrijke steden als Istanbul en Ankara werd voor het eerst in twintig jaar gewonnen. Voor het eerst sinds de opkomst van de AKP lukte het de oppositie bij deze lokale verkiezingen door de almacht van Erdogan heen te breken.