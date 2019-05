Garnalenvissers blijven in de haven vanwege ramadan én lage verkoopprijs

Het pellen van garnalen kan handmatig of door een pelmachine. Het nadeel van een pelmachine is dat er veel vis verloren gaat. Handmatig pellen is nauwkeuriger, maar arbeidsintensief en daardoor duur. Een aantal Nederlandse handelaren heeft daarom 'pelateliers' opgezet in Marokko, waar de arbeidskosten laag zijn.

Van de zes handelaren heeft er maar één geen afnamestop aangekondigd. Dat is Telson in Lauwersoog, "Wij pellen veel minder in Marokko omdat wij dagverse garnalen verhandelen", zegt directeur Bert Meijer van Telson. Een beperkt aantal vissers kan dus nog wel hun garnalen bij Telson kwijt. "Het wordt ook spannend wat dat voor ons betekent. We hebben geen idee hoe de vissers gaan reageren op deze eerste afnamestop," vertelt Meijer.

Geen inkomsten

Visser John Lukkien uit Zoutkamp heeft door de afnamestop zes weken lang geen inkomsten, maar denkt wel dat het de enige oplossing is. "Eén ding staat vast. Dit wordt een erg karig jaar voor de garnalenvissers. "We krijgen nu 4500 euro voor 1500 kilo garnalen. De prijs is 3 euro de kilo. Dat is veel te weinig. We moeten minimaal 10.000 euro in de week verdienen om alle kosten te kunnen dekken en een fatsoenlijk loon te hebben" Hij voer afgelopen maandag uit en was donderdag weer terug. "Mijn doel is om 3.000 kilo te vangen deze tocht. Maar in de visserij is niks zeker en al helemaal de vangst niet".

Matthijs van der Ploeg, directeur van garnalenafslag Zoutkamp, moet noodgedwongen de vissers nee verkopen, omdat ook hij zijn garnalen niet kwijt kan bij de afnemers. Namens de Centrale Visserij Organisatie is hij ook een van degenen die met toestemming van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beslissen in welke weken wel en niet mag worden gevist.

De vissers en handelaren willen voorkomen dat er veel garnalen de vriezer in moeten, waardoor er nog minder wordt verdiend aan de garnalen. Van der Ploeg zegt dat de prijs begin vorig jaar nog 14 euro per kilo was. Doordat de laatste vier maanden van dat jaar heel veel is gevangen, is de prijs gezakt naar 3 euro. "Omdat begin vorig jaar de prijs zo hoog was hebben veel restaurants garnalen uit de Noordzee niet op de kaart gezet. Daarom is de vraag nu dus lager", legt hij uit.

Boetes

Om overbevissing te voorkomen zijn er ook afspraken gemaakt over het aantal uren dat garnalenvissers maximaal mogen vissen. Vorige week was dat 36 uur achter elkaar. Via een black box wordt in de gaten gehouden of de vissers niet te lang vissen. Ieder uur te lang vissen levert een boete op van 500 euro. Lukkien hoopt dat er door de afnamestop straks weer langer mag worden gevist.

De garnalenvisserij wordt het hele jaar uitgeoefend. Vooral in het voor- en najaar zijn de garnalen goed te vangen. Nederland telt zo'n 225 garnalenvissers. Ook vissers uit Denemarken en Duitsland leveren garnalen aan de Nederlandse handelaren.