Passantenonderzoek levert meerdere tips op in zaak Thijs H.

Het passantenonderzoek in de Scheveningse Bosjes heeft meerdere nieuwe tips opgeleverd, meldt de politie Den Haag. Daar werd vorige week zaterdag een 56-jarige vrouw dood gevonden die haar hond uitliet. Agenten spraken met meer dan honderd voorbijgangers.

Voor de moord op de vrouw zit de 27-jarige Thijs H. vast. Hij wordt ook verdacht van het doden van twee wandelaars op de Brunssummerheide, dinsdag in Heerlen.

Gisteren meldde De Limburger dat H. zich dinsdagavond bij een ggz-instelling in Maastricht had gemeld en toen werd opgenomen op een gesloten afdeling. Hij zou woensdagochtend zijn ontsnapt in de chaos rond een steekpartij in de instelling waarbij vijf mensen gewond raakten. 's Avonds werd hij aangehouden nadat de politie zijn foto en signalement had verspreid.

'Geen kans onbenut'

Het passantenonderzoek was gericht op mensen die dagelijks of wekelijks in de Scheveningse Bosjes kwamen. Het duurde van 14.00 tot 18.00 uur. Agenten deelden flyers uit en er stonden borden met informatie over de zaak.

Het onderzoek was een nieuwe poging om met getuigen in contact te komen. "We willen geen kans onbenut laten", zei een woordvoerder van de Haagse politie in het NOS Radio 1 Journaal.

De politie heeft de hele week onderzoek gedaan in het bos in Den Haag. Ook zijn er veel tips binnengekomen na aandacht voor de zaak in opsporingsprogramma's.