Liebe Kitty: de literaire kant van Anne Frank

De manuscripten laten zien dat Anne Frank 'volwassener' ging schrijven, zegt Mostart. "Ze is vrijer in datering, plaatsing en keuze van de gebeurtenissen. In haar originele teksten van het dagboek schrijft ze uitgebreid over het feit dat ze verliefd is op Peter. In haar manuscript voor de roman is die crush over. En ze schrijft in de roman veel vriendelijker over haar moeder."

Volgens Mostart is het manuscript ook veel meer een literair werk. "Haar dagboek begint ze te schrijven als meisje van 13. Als je kijkt naar dit manuscript, dan denkt ze als een schrijfster."

Een aantal zaken komen niet in het manuscript voor de roman voor. Zo staat de inbraak in het Achterhuis op 9 april 1944, waar Anne in haar dagboek wel over schrijft, er niet in. Ook D-Day ontbreekt. "Anne heeft het manuscript van de roman niet af kunnen maken. Op 4 augustus 1944 werd ze gearresteerd. De laatste dagboekbrief in het romanmanuscript dateert van 29 maart 1944."

Niet in het Nederlands

Liebe Kitty verschijnt niet in het Nederlands. Dat heeft te maken met de auteursrechten, die in Nederland niet helemaal zijn vervallen, maar in Duitsland wel (met uitzondering van de tekst op de afgeplakte pagina's uit Annes rood-geruite dagboek (de A-versie) die in 2018 voor het eerst openbaar gemaakt zijn).

De teksten van Anne Frank die in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk in het publieke domein zijn gekomen, mogen door iedereen gepubliceerd worden. De bekende Duitse vertaalster Waltraud Hüsmert zette in Duitsland het manuscript om van het Nederlands naar het Duits.

Overigens is het manuscript al wel eens in het Nederlands gepubliceerd. In 1986 publiceerde het NIOD een eerste wetenschappelijk onderzoek naar de geschriften van Anne Frank, getiteld De dagboeken van Anne Frank. Hierin, en ook in latere en diverse andere edities, is het door Anne geschreven romanmanuscript wel opgenomen, maar dus niet als apart boek.