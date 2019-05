Wapens en corruptie: het verhaal achter de gevangenisopstanden in Guatemala

Zeven doden bij geweldsuitbarsting in gevangenis Guatemala: het was deze week zomaar een nieuwsbericht. Het is het laatste voorbeeld van de chaotische en levensgevaarlijke toestanden in gevangenissen in het Midden-Amerikaanse land.

Sinds de opstand van afgelopen dinsdag is elke cel in de Pavón-gevangenis grondig doorzocht. Veertig mobieltjes, zestien pistolen en twee handgranaten zijn tot nu toe gevonden. De rust lijkt te zijn weergekeerd, maar de vraag is voor hoelang. Want de situatie in Pavón is, net als in de twintig andere penitentiaire inrichtingen van Guatemala, rampzalig.

"De autoriteiten hebben het probleem jarenlang genegeerd", zegt Corinne Dedik, onderzoeker en deskundige van het gevangenissysteem van Guatemala. "In 2008 waren er in heel Guatemala rond de 8000 gedetineerden in totaal, opvallend weinig voor zo'n gewelddadig land. Sindsdien is de gevangenispopulatie enorm toegenomen: in 2018 waren er al meer dan 24.000 gevangenen."

Daar is het toch al verouderde detentiesysteem niet op berekend. Neem de Pavón-gevangenis, meer dan veertig jaar geleden opgeleverd als rehabilitatiecentrum voor 960 gedetineerden. Tegenwoordig zitten daar maar liefst 4064 mensen gevangen. Het complex is niet goed onderhouden, laat staan gemoderniseerd of uitgebreid.