KNRM redt zes kinderen uit omgeslagen boot Eemmeer

Reddingsdienst KNRM heeft vanmiddag op het Eemmeer bij Bunschoten zes kinderen uit het water gehaald. Zij zaten in een boot van een scoutinggroep die door nog onbekende oorzaak omsloeg. Een van de zes kinderen raakte licht onderkoeld.

Geluk bij een ongeluk was dat het vandaag open dag is van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), meldt RTV Utrecht. Overal in Nederland konden geïnteresseerden meevaren op een reddingsboot.

Reddingswerkers uit Blaricum en Huizen waren net bezig aan een rondvaart toen ze hoorden dat de boot was omgeslagen. Ze bliezen de rondvaart af en voeren naar de te water geraakte kinderen toe. Ze hielpen ze op land en wikkelden ze daar in een isolatiedeken.