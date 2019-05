Gewapende strijders bestormen luxueus hotel in Zuid-Pakistan

Zeker drie gewapende strijders hebben een vijfsterrenhotel in Zuid-Pakistan bestormd. Het is niet bekend of er gasten van het hotel zijn gedood en ook niet hoeveel er nog in het gebouw in de havenstad Gwadar zijn. Volgens de lokale autoriteiten zijn de meesten geëvacueerd. Het zouden vooral buitenlanders zijn.

Bij de aanval op het Pearl Continental Hotel is in ieder geval een beveiliger gedood. In het hotel wordt nog steeds geschoten. De aanvallers en veiligheidstroepen zijn verwikkeld in een vuurgevecht. Volgens het leger zijn de strijders in een hoek gedreven bij een trappenhuis. De wijde omgeving van het hotel is afgezet, boven het gebouw hangen helikopters.

Gwadar ligt in de provincie Beloetsjistan, de armste en meest onderontwikkelde Pakistaanse provincie. De regionale minister van Binnenlandse Zaken heeft volgens persbureau Reuters gezegd dat er slachtoffers zijn, maar weidde daar verder niet over uit.

'Tegen Chinees project'

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door het Beloetsjistan Bevrijdingsleger, dat al langer vecht voor onafhankelijkheid. Volgens de organisatie zijn Chinezen en andere buitenlandse investeerders het doelwit. In Gwadar is een Chinees infrastructuurproject ter waarde van miljarden euro's bezig. De militanten verzetten zich tegen de Chinese invloed.

In november pleegde de organisatie twee bloedige aanslagen. Bij het Chinese consulaat in Karachi werden zeven mensen gedood. Een aanslag bij de grens met Afghanistan kostte 35 mensen het leven.