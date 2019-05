ANC wint verkiezingen met slechtste resultaat sinds einde apartheid

Het ANC heeft de verkiezingen in Zuid-Afrika gewonnen met de slechtste uitslag sinds de partij in de jaren negentig na het einde van de apartheid aan de macht kwam. Het Afrikaans Nationaal Congres heeft volgens de officiƫle uitslag 57,5 procent van de stemmen gekregen.

In 2014 kreeg het ANC nog 62 procent van de stemmen. De opkomst van de verkiezingen voor het parlement en de provincies was met 65 procent historisch laag. Vooral zwarte Zuid-Afrikanen in de townships, traditioneel bolwerken van het ANC, lijken niet de moeite te hebben genomen om te stemmen.

Zuma, werkloosheid en kloof

De partij van president Cyril Ramaphosa heeft last van de perikelen rond zijn voorganger Jacob Zuma. Die stapte februari vorig jaar op omdat hij onder vuur lag vanwege corruptie, hoewel de ex-president ten stelligste ontkent dat hij zich daaraan schuldig heeft gemaakt.

Dat Zuid-Afrika kampt met een hoge werkloosheid en er een grote kloof is tussen arm en rijk, waren ook redenen waarom analisten al rekening hielden met een verlies voor het ANC. De achteruitgang kondigde zich deze week ook aan naarmate meer uitslagen bekend werden.

Tweede termijn Ramaphosa

De Kiescommissie maakte bekend dat de grootste oppositiepartij de Democratische Alliantie blijft, die gesteund wordt door 20,8 procent van de kiezers. De radicale links-populistische Economische Vrijheidsstrijders van voormalig ANC-dissident Julius Malema steeg van 6 naar 10,8 procent.

In Zuid-Afrika wordt de president gekozen door het parlement. Daarom lijkt een tweede ambtstermijn voor de 66-jarige Ramaphosa zeker. In de campagne beloofde hij de Zuid-Afrikanen om de corruptie aan te pakken en de armoede te bestrijden.