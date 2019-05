Expo over 150 jaar Bosatlas: 'De kunst van het weglaten'

Het was een revolutionaire gedachte waarmee de Groningse aardrijkskundeleraar Pieter Roelf Bos in 1877 begon te tekenen. In een tijd dat atlassen door betere druktechnieken en wetenschappelijk onderzoek steeds meer details bevatten, liet Bos juist allerlei informatie weg. Dat leverde duidelijke en overzichtelijke kaarten op.

'De kunst van het weglaten', is het thema van de tentoonstelling over (ruim) 150 jaar Bosatlas die vanaf vandaag in Groningen te zien is.

Brabant grotendeels leeg

"In het begin was het nog wel een beetje nattevingerwerk", vertelt Peter Vroege, uitgever van de Bosatlas bij RTV Noord. "Op de kaart van Groningen had Bos alle dorpen vermeld waar familie van hem woonde, terwijl Brabant grotendeels leeg was. Daar kwam natuurlijk kritiek op. In de volgende druk hanteerde Bos het principe dat hij alle plaatsen met een gemeentehuis vermeldde op de kaart. Dat was een goede keuze die jaren stand hield."

Van de Bosatlas zijn 55 edities verschenen en vier miljoen exemplaren verkocht. Het gaat daarbij niet alleen om de 'gewone' Bosatlas, maar ook om specifieke uitgaves. Zo verscheen vorig jaar oktober de Bosatlas van de Wadden.

Onderwijs

De Utrechtse hoogleraar geografie Tine Beneker zegt dat het succes van de atlas ook zit in de aansluiting met het onderwijs. "Door de thematische kaarten over bijvoorbeeld klimaat en immigratie is het niet alleen een naslagwerk, maar ook een onmisbaar onderdeel van het onderwijs geworden."

De tentoonstelling 'De Bosatlas, de kunst van het weglaten' is tot 27 oktober te bezoeken in het Grafisch Museum GRID in Groningen.