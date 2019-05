Illegalen aangetroffen in vrachtwagen Vlaardingen

In Vlaardingen is een groep illegalen aangetroffen in een vrachtwagen. Het gaat om zo'n 25 'inklimmers', onder wie twee kinderen van zeven en negen jaar, die volgens de politie "gezond en wel" lijken te zijn.

De illegalen zijn allemaal overgebracht naar een politiebureau, waar ze verder worden onderzocht. Ook kunnen ze daar aangeven of ze het land willen verlaten of asiel willen aanvragen. De Roemeense chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden, hij wordt verdacht van mensenhandel.

Waar de mensen vandaan komen en wie ze heeft ontdekt, is nog onduidelijk.