Honderden veganisten houden protestactie op de Dam

In het centrum van Amsterdam zijn honderden veganisten bijeen om te demonstreren tegen het gebruik van dieren voor voedsel, kleding, medicijnen, make-up en entertainment. Ze willen op de Dam in stilte een groot vierkant vormen, wat zij noemen een Cube of Truth.

Het is de bedoeling dat de demonstranten, in zwarte kleding en soms met witte maskers op, het vierkant 24 uur in stand houden, door elkaar na een paar uur af te wisselen, zegt de organisatie achter de actie. Dat is Anonymous for the Voiceless (AV), een activistische dierenrechtenorganisatie die in veel landen actief is.