Steun in de rug voor aangereden vrouw (79) uit Breda

Binnen een week zijn al bijna driehonderd kaartjes binnengekomen met steunbetuigingen voor de 79-jarige vrouw die eind april door een auto werd aangereden in Breda. Ze raakte zwaargewond. De automobilist reed door, maar meldde zich afgelopen woensdag zelf bij de politie. Op een van de kaartjes staat: "Er zijn geen woorden voor, voor wat u heeft meegemaakt. Sterkte!"

De vrouw was op zondagavond 28 april op bezoek geweest bij familie en liep met haar rollator terug naar huis toen ze werd geschept door de automobilist. Niet alleen de veroorzaker van het ongeluk reed door. Uit beveiligingsbeelden blijkt dat ook een tweede automobilist niet stopte bij het zwaargewonde slachtoffer "Mijn moeder ligt in gruzelementen", zei haar dochter een paar dagen later tegen Omroep Brabant.

Dikke knuffel

Inmiddels stromen de steunbetuigingen voor de vrouw binnen. "Wat zult u geschrokken zijn, net als ik en heel veel anderen. Dat u maar weer vlug op de been bent", schrijft iemand. Een ander: "We hopen op een spoedig herstel. En weet dat er veel mensen zijn die aan u denken. Dikke knuffel uit Cuijk!"

Tot de kaartjesactie was eerder opgeroepen door een luisteraar van Omroep Brabant uit Kaatsheuvel.

40 tips

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde vorige week aandacht aan de zaak. Dat leverde 40 tips op. Ook meldde zich een getuige die een signalement van de verdachte automobilist kon geven. Hij meldde zich woensdag 1 mei met een advocaat op het politiebureau en is aangehouden.

De vrouw is niet meer in levensgevaar. Hoe het nu met haar gaat, is onduidelijk. Omroep Brabant wil de kaartjes op korte termijn aan familie van de vrouw overhandigen.