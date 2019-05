Toch geen taakstraf voor dierenactivisten in Efteling

Vier dierenactivisten die vorige maand een show met paarden in de Efteling verstoorden, krijgen toch geen taakstraf. Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van honderd uur opgelegd wegens smaad. Maar na bezwaar van de verdediging komt het OM daarvan terug, zegt de advocaat van de activisten. Ze lopen nog wel kans op een boete.

De dierenactivisten, twee mannen en twee vrouwen van de internationale Vegan Strike Group, legden op zondag 14 april een show stil, waarbij onder meer een paard met een brandende deken op zijn rug door de arena galoppeert. Volgens de activisten is dat dierenmishandeling. Ze liepen de arena in en lieten posters zien waarop stond dat de Efteling geen respect toont voor paarden.

De straf was de activisten opgelegd met een zogenoemde strafbeschikking. Dat kan het OM doen zonder bemoeienis van een rechter.

Bezwaar toegewezen

Maar de vier gingen daartegen in verzet en daarom moest de officier van justitie de zaak opnieuw beoordelen. De aanklacht wegens smaad werd daarop geseponeerd. "Dat was ook een buitenproportioneel, net als 100 uur taakstraf", zegt advocaat Jan-Hein van Dijk.

De vier is nu huisvredebreuk ten laste gelegd met een geldboete van 225 euro per persoon. "Of we daarmee akkoord gaan, moeten we nog bekijken", zegt de advocaat. "Het is de vraag of het huisvredebreuk was, want de demonstranten hadden gewoon een kaartje voor het pretpark."