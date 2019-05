Dure tickets en raketten houden ware Songfestivalfans niet tegen

De 55-jarige Fred Helmstrijd is er de laatste jaren bijna altijd bij. "De eerste keer was in 2010 met het optreden van Sieneke in Oslo." Alleen de edities in Azerbeidzjan (2012) en Oekraïne (2017) sloeg hij over, "voor de veiligheid".

Fred, die een licht verstandelijke beperking heeft, reist altijd alleen, "want er zijn geen groepsreizen naar het Songfestival". Het reisbureau in zijn woonplaats Schagen helpt hem met boeken. Ook staat reisagent John Admiraal hem bij met met kopen van de Songfestivalkaartjes. Hij brengt hem bovendien naar Schiphol en haalt hem bij terugkomst weer op. "Ja, John doet heel veel voor me", zegt Fred.