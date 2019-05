Drugsschip begint te zinken tijdens ontmanteling, mogelijk boobytrap

Het ontmantelen van het drugslab op een schip in Moerdijk is vannacht niet zonder slag of stoot verlopen. Tijdens de operatie begon het schip ineens te zinken. Alles wijst op opzet in de vorm van een boobytrap, zegt een Omroep Brabant-verslaggever die erbij was.

Het drugslab kwam gistermiddag aan het licht tijdens een controle op het schip, dat 80 meter lang is. Volgens de politie werd er crystal meth geproduceerd. De EOD bracht de gevonden grondstoffen voor de drugs elders tot ontploffing.

Pomp

Gisteravond laat werd begonnen met de ontmanteling van het lab. Aan boord zagen specialisten ineens water over de vloer stromen, waarna het schip langzaam begon te kantelen en te zinken.

Een verborgen pomp bleek de oorzaak van het stromende water. De pomp kon worden uitgezet. Het lijkt een boobytrap te zijn geweest om bewijsmateriaal te vernietigen, zegt de Omroep Brabant-verslaggever.