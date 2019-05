Omstreden ministers uit kabinet-Bouterse opgestapt

In Suriname zijn twee ministers uit de regering van president Bouterse opgestapt. Het gaat om de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson, en zijn collega van Openbare Werken, Patrick Pengel.

Er zijn geen officiƫle mededelingen gedaan over de reden van hun terugtreden. Dagblad de Ware Tijd meldt dat Dodson uit zichzelf is opgestapt, omdat hij zich niet kon verenigen met het beleid van de regering. Nieuwssite Starnieuws meldt dat Pengel weggaat om "persoonlijke redenen".

Het ligt echter voor de hand dat de bewindslieden moeten opstappen onder druk van Bouterse vanwege publiek tumult over belangenverstrengeling van de ministers. Eind april openbaarde oppositiepartij VHP stukken waaruit bleek dat Dodson en Pengel een mijnbouwbedrijf hadden. De ministers erkenden dat, maar zeiden dat het bedrijf geen activiteiten ontplooide.

Minister Dodson ligt al langer onder vuur. Onder meer vanwege zijn glasharde ontkenning dat er op het Brokopondostuwmeer met speciale pontons naar goud werd gezocht. Hij herhaalde dat nadat er beelden van de milieuvervuilende activiteiten waren verschenen. Eerder bagatelliseerde Dodson de zandafgravingen langs de kust in de leg-gebieden voor beschermde zeeschildpadden.

Schandalen

Het rommelt al een tijdje in de regering van Bouterse. Een maand geleden moest minister Roeline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening en Grondbeheer het veld ruimen. Zij werd ervan beschuldigd zichzelf terreinen te hebben toegeƫigend. Nog voordat de discussie daarover was afgesloten, werd haar zoon opgepakt wegens seksueel misbruik van een meisje van 10.

Samsoedien wachtte het onderzoek van de politie niet af en koos partij voor haar zoon. Intussen was haar naam al dusdanig besmeurd dat ze moest aftreden.

Op 9 april diende minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij zijn ontslag in. Ook voor diens vertrek is geen reden gegeven. Algemeen wordt aangenomen dat het te maken heeft met de vergeefse pogingen van de minister om zes illegale Chinese vissersschepen uit Surinaamse wateren te verwijderen.

De schepen hadden nog voor het aantreden van Soerdjan onder de tafel visvergunningen gekregen. Maar nadat lokale vissers alarm hadden geslagen bleek dat de schepen een hoger motorvermogen hadden dan is toegestaan. De schepen zijn desondanks nog steeds niet vertrokken. Bouterse heeft Soerdjan's ontslagverzoek overigens nog niet ingewilligd.

Bankaffaire

Intussen dreigt er nog een schandaal voor de Surinaamse regering. Vorige week maakten medewerkers van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) bekend dat er enorme leningen aan hooggeplaatste Surinamers zijn verstrekt en dat de leningen daarna uit de boeken zijn verwijderd.

De SPSB is voor 100 procent staatsbank en wordt geleid door Ginmardo Kromosoeto. Hij is oud-minister en een vertrouweling van president Bouterse. De vermoedelijke klokkenluiders zijn intussen op non-actief gesteld.

Kromosoeto beschuldigt hen van schending van het bankgeheim. De oppositiepartijen hebben aangedrongen op het vertrek van de bankdirecteur en willen een diepgravend onderzoek van het Openbaar Ministerie.

Over ruim een jaar zijn er verkiezingen in Suriname. De campagnes zijn nu al bezig en president Bouterse kan zich de schandalen, in combinatie met zijn dalende populariteit vanwege de economische crisis, niet permitteren.