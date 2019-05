Koning en koningin terug waar het allemaal begon: Sevilla

Willem-Alexander en Máxima kwamen elkaar twintig jaar geleden voor het eerst tegen op een beurs in Sevilla. Dat was in de Aeroclub, en daar lunchten ze vandaag met hun kinderen. Er zouden ook vrienden bij zijn die twintig jaar geleden van de partij waren.

Willem-Alexander en Máxima verloofden zich in 2001 en trouwden op 2 februari 2002. Hun eerste dochter Amalia werd in 2003 geboren, Alexia volgde in 2005 en Ariane in 2007.